بلدية المفرق الكبرى ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي وضمان خدمات العيد

وأكد رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى الدكتور محمد خلف الفايز، أن كوادر البلدية وفرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة وهي على أتم الاستعداد للتعامل الفوري مع أي طارئ أو ملاحظة بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على السلامة العامة.
وأشار إلى أن البلدية تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل متواصل، داعياً المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بإرشادات السلامة العامة، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة عبر الرقم التالي: 0792538102.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
