بلدية المفرق الكبرى ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي وضمان خدمات العيد

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية المفرق الكبرى رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي، وذلك ضمن خططها الاستباقية للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان استمرارية الخدمات.

وأكد رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى الدكتور محمد خلف الفايز، أن كوادر البلدية وفرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة وهي على أتم الاستعداد للتعامل الفوري مع أي طارئ أو ملاحظة بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على السلامة العامة.