بلدية المفرق الكبرى تضبط وتتلف كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر مديرية الشؤون الصحية في بلدية المفرق الكبرى، اليوم الجمعة، كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري داخل أحد "المولات" في المدينة، وذلك خلال جولة تفتيشية ميدانية مكثفة.

وذكرت البلدية في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار جهودها المتواصلة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء المعروض في الأسواق التجارية.