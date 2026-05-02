السبت 2026-05-02 01:29 ص

بلدية المفرق الكبرى تضبط وتتلف كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك

السبت، 02-05-2026 12:12 ص

الوكيل الإخباري-   ضبطت كوادر مديرية الشؤون الصحية في بلدية المفرق الكبرى، اليوم الجمعة، كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري داخل أحد "المولات" في المدينة، وذلك خلال جولة تفتيشية ميدانية مكثفة.

وذكرت البلدية في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار جهودها المتواصلة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء المعروض في الأسواق التجارية.


وأكد رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى، الدكتور محمد خلف الفايز، أن البلدية ماضية في تنفيذ حملاتها الرقابية دون تهاون، مشدداً على أن صحة المواطنين خط أحمر، وأنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

 
 


