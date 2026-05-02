بلدية المفرق الكبرى تضبط وتتلف كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك

السبت، 02-05-2026 08:43 ص

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر مديرية الشؤون الصحية في بلدية المفرق الكبرى، أمس الجمعة، كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري داخل أحد "المولات" في المدينة، وذلك خلال جولة تفتيشية ميدانية مكثفة.

وذكرت البلدية في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار جهودها المتواصلة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء المعروض في الأسواق التجارية.


وأكد رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى، محمد خلف الفايز، أن البلدية ماضية في تنفيذ حملاتها الرقابية دون تهاون، مشدداً على أن صحة المواطنين خط أحمر، وأنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.


من جانبه، أوضح مدير الدائرة الصحية في البلدية، خالد الشلبي، أن الفرق الرقابية تعمل على مدار فترتين صباحية ومسائية لتغطية المحال والأسواق كافة، لافتا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإتلافها حسب الأصول القانونية المتبعة، مع استكمال المقتضى القانوني بحق الجهة المخالفة.


ودعت البلدية المواطنين إلى ضرورة التأكد من سلامة السلع قبل شرائها، والتبليغ الفوري عن أي شكوى أو ملاحظة تتعلق بالصحة العامة عبر قنوات التواصل الرسمية التابعة لها.

 
 


