وذكرت البلدية في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار جهودها المتواصلة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء المعروض في الأسواق التجارية.
وأكد رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى، محمد خلف الفايز، أن البلدية ماضية في تنفيذ حملاتها الرقابية دون تهاون، مشدداً على أن صحة المواطنين خط أحمر، وأنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
من جانبه، أوضح مدير الدائرة الصحية في البلدية، خالد الشلبي، أن الفرق الرقابية تعمل على مدار فترتين صباحية ومسائية لتغطية المحال والأسواق كافة، لافتا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإتلافها حسب الأصول القانونية المتبعة، مع استكمال المقتضى القانوني بحق الجهة المخالفة.
ودعت البلدية المواطنين إلى ضرورة التأكد من سلامة السلع قبل شرائها، والتبليغ الفوري عن أي شكوى أو ملاحظة تتعلق بالصحة العامة عبر قنوات التواصل الرسمية التابعة لها.
أخبار متعلقة
احتفالية لتكريم عمال الوطن في بلدية إربد احتفاءً بعيد العمال
زراعة الأزرق تنجح في حملة مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء
بلدية المفرق الكبرى تضبط وتتلف كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك
الشوابكة رئيسًا لجمعية أطباء الأطفال
جامعة عجلون تشارك بفعاليات الملتقى الصيدلاني العلمي السوري
نقابة الصحفيين تصادق على تقاريرها المالية والإدارية وتبدأ تعديل القوانين
الملك يؤكد وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج
حركة سياحية نشطة في عجلون وأكثر من 7 آلاف زائر للتلفريك