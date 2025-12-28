بلدية المفرق الكبرى تمدد دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي حتى نهاية العام

وأكد رئيس لجنة بلدية المفرق، الدكتور محمد الفايز، أن دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي تم تمديده يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين حتى الساعة الخامسة مساءً، ويوم الأربعاء حتى الخامسة والنصف، مشيرًا إلى أن القرار يهدف لتسهيل إجراءات المواطنين وتمكينهم من تسديد الضرائب المستحقة والاستفادة من الخصومات والإعفاءات التي تنتهي مع نهاية العام.
ودعا إلى الإسراع بتسديد الالتزامات المالية المترتبة على المواطنين قبل انتهاء العام، للاستفادة من الخصومات التشجيعية الممنوحة، مؤكدًا حرص البلدية الدائم على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمواطنين.
