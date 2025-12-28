بلدية المفرق الكبرى تمدد دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي حتى نهاية العام

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية المفرق الكبرى تمديد دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي حتى الخامسة والنصف مساء لغاية يوم الأربعاء المقبل، الذي يعد اليوم الأخير من المهلة الممنوحة للمواطنين للاستفادة من الخصومات والإعفاءات التي أقرها مجلس الوزراء.

وأكد رئيس لجنة بلدية المفرق، الدكتور محمد الفايز، أن دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي تم تمديده يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين حتى الساعة الخامسة مساءً، ويوم الأربعاء حتى الخامسة والنصف، مشيرًا إلى أن القرار يهدف لتسهيل إجراءات المواطنين وتمكينهم من تسديد الضرائب المستحقة والاستفادة من الخصومات والإعفاءات التي تنتهي مع نهاية العام.