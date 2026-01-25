الإثنين 2026-01-26 12:21 ص

بلدية المفرق تباشر بتركيب 11 كاميرا لمراقبة المخالفات البيئية

الأحد، 25-01-2026 11:26 م

الوكيل الإخباري-   باشرت بلدية المفرق الكبرى، اليوم الأحد، بتركيب 11 كاميرا متخصصة لرصد ومراقبة المخالفات البيئية على المركبات والآليات التابعة لها.

وقالت البلدية في بيان اليوم الأحد، إن هذا الإجراء يأتي ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة الهادفة إلى الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز السلوك البيئي والمسؤولية المجتمعية وانسجامًا مع توجهات وزارتي الإدارة المحلية والبيئة وفي إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بما يرسّخ ويعزز كفاءة الرقابة والمتابعة.


وبينت أن الكاميرات ستوثق أي مخالفات بيئية قد تصدر عن الآليات التابعة لها بما يضمن تطبيق التعليمات والأنظمة النافذة بعدالة وشفافية، ويسهم في تعزيز ثقافة الالتزام والانضباط والحفاظ على بيئة نظيفة.

 
 


