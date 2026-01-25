بلدية المفرق تباشر بتركيب 11 كاميرا لمراقبة المخالفات البيئية

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية المفرق الكبرى، اليوم الأحد، بتركيب 11 كاميرا متخصصة لرصد ومراقبة المخالفات البيئية على المركبات والآليات التابعة لها.

اضافة اعلان



وقالت البلدية في بيان اليوم الأحد، إن هذا الإجراء يأتي ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة الهادفة إلى الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز السلوك البيئي والمسؤولية المجتمعية وانسجامًا مع توجهات وزارتي الإدارة المحلية والبيئة وفي إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بما يرسّخ ويعزز كفاءة الرقابة والمتابعة.