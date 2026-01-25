بلدية المفرق تباشر بتركيب 11 كاميرا لمراقبة المخالفات البيئية

وقالت البلدية في بيان اليوم الأحد، إن هذا الإجراء يأتي ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة الهادفة إلى الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز السلوك البيئي والمسؤولية المجتمعية وانسجامًا مع توجهات وزارتي الإدارة المحلية والبيئة وفي إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بما يرسّخ ويعزز كفاءة الرقابة والمتابعة.
وبينت أن الكاميرات ستوثق أي مخالفات بيئية قد تصدر عن الآليات التابعة لها بما يضمن تطبيق التعليمات والأنظمة النافذة بعدالة وشفافية، ويسهم في تعزيز ثقافة الالتزام والانضباط والحفاظ على بيئة نظيفة.
-
أخبار متعلقة
-
البريزات يبحث وشركة السمنة الحقلية دراسة مسوحات التنوع الحيوي في البترا
-
يوم وظيفي لتوفير فرص عمل في الرصيفة غدا
-
مستشفى الأميرة بسمة التعليمي يجري أول عملية قسطرة قلبية
-
بلدية الجيزة تُفعّل خدمة إصدار براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيًا
-
البريد الأردني يطلق حزمة خدمات إلكترونية نوعية واستراتيجية
-
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الأردن وتركيا وسوريا للتعاون في مجال النقل
-
الموافقة على حفر آبار جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التزويد المائي
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة