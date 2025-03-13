 
الخميس 2025-03-13 06:27 م
 

بلدية المفرق تحرر 43 مخالفة وإنذارا منذ بداية رمضان

المفرق
المفرق
 
الخميس، 13-03-2025 04:34 م

الوكيل الإخباري-    حررت الدائرة الصحية في بلدية المفرق الكبرى منذ بداية شهر رمضان المبارك، 43 مخالفة وإنذارا لأصحاب محال تجارية وباعة متجولين.

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وقال مدير الدائرة سعد الجرايدة، إن المخالفات والإنذارات شملت السوق التجاري الرئيسي والأسواق الأخرى داخل مدينة المفرق، لافتا إلى أن المخالفات شملت قيام بعض أصحاب البسطات والمحال التجارية بإغلاق جزء من الشارع العام، والباعة المتجولين، إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية في محال تجارية متعددة.

 
 
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