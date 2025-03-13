بلدية المفرق تحرر 43 مخالفة وإنذارا منذ بداية رمضان

وقال مدير الدائرة سعد الجرايدة، إن المخالفات والإنذارات شملت السوق التجاري الرئيسي والأسواق الأخرى داخل مدينة المفرق، لافتا إلى أن المخالفات شملت قيام بعض أصحاب البسطات والمحال التجارية بإغلاق جزء من الشارع العام، والباعة المتجولين، إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية في محال تجارية متعددة.
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