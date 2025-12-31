بلدية المفرق تحقق حزمة إصلاحات لخدمة المواطنين خلال عام 2025

09:58 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى، الدكتور محمد خلف الفايز، أن البلدية نفذت خلال العام الحالي حزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز الانضباط الوظيفي وترشيد الإنفاق وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تسريع إنجاز معاملات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.





واستعرض الفايز خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أبرز الإصلاحات الإدارية والمالية، وإجراءات تخفيض النفقات، وتحسين كفاءة الأداء التي نفذتها البلدية، مشيرًا إلى أن إطلاق خدمة براءة الذمة العقارية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي يُعد آخر إنجاز للعام الحالي، ويهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات المتعلقة ببراءة الذمة للأراضي والعقارات.



وأشار إلى أن الإصلاحات شملت إعادة تنظيم العمل الإداري، وإجراء تنقلات داخلية، وتطوير الكفاءات وفق متطلبات العمل، إضافة إلى تفعيل نظام البصمة الإلكترونية في جميع مرافق البلدية، سواء في المبنى الجديد أو المناطق، واعتماد نظام التتبع الإلكتروني لمركبات البلدية.



وأوضح الفايز أنه تم نقل محكمة البلدية ومديرية العطاءات إلى المبنى الجديد، مع تجميع جميع دوائر البلدية داخله باستثناء دائرة السلامة العامة، كما تم تنفيذ الربط الإلكتروني مع نقابة المهندسين وغرفة تجارة المفرق لتسهيل الإجراءات على المواطنين، إلى جانب تنظيم الأكشاك ضمن حدود البلدية واتخاذ قرارات مالية أسهمت في خفض الكلف التشغيلية وتحقيق وفر مالي دون التأثير على جودة الخدمات.



وأشار إلى أنه تم تشغيل المجمع الغربي الجديد للحافلات في مدينة المفرق بعد استكمال جميع أعمال البنية التحتية اللازمة، بما يضمن جاهزيته التشغيلية الكاملة وتقديم خدمات نقل منظمة وآمنة للمواطنين.



وأشار إلى أن مديونية بلدية المفرق تبلغ نحو 14 مليون دينار، حيث تلتزم البلدية بدفع قسط شهري بقيمة 81 ألف دينار لبنك تنمية المدن والقرى، إضافة إلى 15 ألف دينار شهريًا لمؤسسة الضمان لتسديد مبلغ 2.8 مليون دينار.



كما استعرض أهم المشاريع والعطاءات التي تم تنفيذها خلال العام الحالي، إلى جانب أبرز العطاءات ذات الأولوية المزمع طرحها في الفترة المقبلة، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح الفايز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية واضحة لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين إدارة الموارد، مؤكدًا استمرار البلدية في تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير التي تلبي احتياجات مدينة المفرق وتطلعات المواطنين.

