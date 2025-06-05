بلدية المفرق تعفي المواطنين من رسوم الدمغة في المسلخ البلدي

وقال رئيس البلدية ناصر اخو ارشيدة الخزاعلة، إن قرار إعفاء المواطنين من رسوم الدمغة في المسلخ البلدي يأتي في سياق التخفيف على المواطنين طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، مبينًا أن القرار لا يشمل الملاحم والجمعيات خلال قيامها بذبح الأضاحي في مسلخ البلدية.
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