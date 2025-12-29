بلدية المفرق تكثف حالة الطوارئ خلال المنخفض الجوي

ودعت البلدية المواطنين في كافة مناطقها إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى عبر الأرقام المعتمدة التالية: مدير الحركة والعمال 0778224893، مدير الصيانة 077263416، مدير الإنارة 0772161361، رئيس قسم النظافة 0777792662، مؤكدة جاهزيتها التامة للاستجابة الفورية على مدار الساعة.
