بلدية المفرق تكثف حالة الطوارئ خلال المنخفض الجوي

07:04 م

الوكيل الإخباري- أكدت بلدية المفرق الكبرى أنها رفعت جاهزيتها للتعامل مع آثار المنخفض الجوي من خلال تكثيف كوادرها وآلياتها في مختلف مناطق المدينة حرصًا على سلامة المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات.





ودعت البلدية المواطنين في كافة مناطقها إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى عبر الأرقام المعتمدة التالية: مدير الحركة والعمال 0778224893، مدير الصيانة 077263416، مدير الإنارة 0772161361، رئيس قسم النظافة 0777792662، مؤكدة جاهزيتها التامة للاستجابة الفورية على مدار الساعة.



