الأربعاء 2026-01-07 10:26 م

بلدية المفرق تلزم مقاولي "الصرف الصحي" بتصويب الهبوطات

الأربعاء، 07-01-2026 08:50 م
الوكيل الإخباري-  قال رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى، الدكتور محمد خلف الفايز، إنه تم رصد مواقع هبوطات في خطوط الصرف الصحي في المفرق تسببت بها المنخفضات الجوية الأخيرة.اضافة اعلان


وأضاف الفايز اليوم الأربعاء، أن الخدمات الهندسية والمهندسين المختصين بالبلدية كشفوا ميدانيًا على هذه الهبوطات، لافتًا إلى أنه تم استدعاء المقاول بحضور محامي البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في حال عدم تصويب أوضاع الهبوطات.

وأشار إلى أن المقاول بدأ بإصلاح الخلل في مواقع الهبوطات، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع شروط من قبل الخدمات الهندسية فيما يتعلق بهذا الموضوع، إضافة إلى كفالات حسن التنفيذ.

وكان مواطنون في مدينة المفرق قد اشتكوا من حدوث هبوطات في عدة مواقع ضمن مشروع الصرف الصحي، الأمر الذي أثر سلبيًا على الحركة التجارية جراء تكدس الرمال والأتربة أمام محلاتهم، إلى جانب الآثار السلبية على مركباتهم، مطالبين البلدية بضرورة إجبار مقاولي مشاريع الصرف الصحي على إعادة الشوارع إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ المشاريع.
 
 


