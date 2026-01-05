بلدية المفرق تنفذ مشاريع عززت البنية التحتية في 2025

وقال إن العطاءات والمشاريع التي تم تنفيذها خلال العام الماضي شملت إنشاء وإعادة تأهيل الأرصفة الجانبية والوسطية ورصف تقاطعات الشوارع داخل الوسط التجاري وإحياء قصبة بلدية المفرق الكبرى، إضافة إلى إنشاء قاعات متعددة الأغراض في منطقتي البويضة وحيان المشرف وحي الحسين، إضافة إلى توسعة قاعة متعددة الأغراض في منطقة أيدون.
وأضاف أن العام الماضي شهد تنفيذ عطاءات مشاريع فتح وتعبيد شوارع وخلطات إسفلتية لشوارع البلدية إلى جانب تنفيذ خط الصرف الصحي لمجمع الحافلات الغربي الذي تم افتتاحه مؤخرا.
وبين أن البلدية وضعت قائمة بالعطاءات ذات الأولوية لطرحها خلال الفترة المقبلة وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، موضحا أن هذه المشاريع تشمل عمل خلطات إسفلتية ساخنة لتأهيل وصيانة شوارع ضمن حدود البلدية وفتح وتعبيد شوارع جديدة، إضافة إلى عطاء إنشاء جدران استنادية في مجاري وادي المفرق الكبير بهدف حماية البنية التحتية من الانجراف.
وأوضح الفايز أن المشاريع المستقبلية ستتضمن إنشاء وتوسعة عبارات صندوقية وفتح شوارع جديدة لربط الأحياء السكنية ببعضها وتعزيز الربط المروري، إضافة إلى تنفيذ أرصفة جانبية باستخدام البلاط وحجر الكندرين في عدد من أحياء قصبة المفرق لتحسين السلامة العامة والمظهر الحصري، لافتا إلى أن المشاريع المستقبلية تتضمن صيانة مباني قائمة تابعة للبلدية بهدف الحفاظ على جاهزيتها واستدامة خدماتها .
وأشار إلى أنه وحرصا على المصلحة العامة وتنظيم الأكشاك ضمن حدود البلدية جرى إيقاف 58 موافقة سابقة لعدم توفر مواقع مناسبة إلى جانب تصويب أوضاع 8 أكشاك قائمة بعقود مؤقتة وإعادة دراسة الأجور إلى جانب قيام البلدية باتخاذ إجراءات قانونيه بحق الأكشاك المخالفة أمام دائرة الأحوال المدنية والأراضي تمهيدا لإزالتها.
