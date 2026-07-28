بلدية المفرق تنفذ مشاريع فتح وتعبيد طرق

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد خلف الفايز، إن البلدية نفذت عددا من مشاريع فتح وتعبيد الطرق وصيانة مباني البلدية بكلفة مالية بلغت 590 ألف دينار ضمن ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق في المدينة.

اضافة اعلان



وأوضح الفايز، اليوم الثلاثاء، أن خطة البلدية تضمنت تنفيذ عطاء فتح وتعبيد وخلطة إسفلتية ساخنة لشوارع بلدية المفرق بكلفة 250 ألف دينار، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من استدراجات العروض شملت صيانة مباني البلدية، وفتح وتعبيد شوارع، وتنفيذ جدران استنادية، بكلفة 120 ألف دينار.



وبين الفايز أنه تم تنفيذ عطاء صيانة ترقيعات خلطة إسفلتية ساخنة لشوارع بلدية المفرق بكلفة 70 ألف دينار، لاسيما في شارع الجيش، الذي يعد من أهم الشوارع داخل مدينة المفرق، إضافة إلى عدد من الشوارع التي كانت بحاجة إلى أعمال صيانة، نظرا لوجود العديد من الحفر التي أثرت سلبا على حركة السير.



وأشار إلى أنه جرى مؤخرا تنفيذ عطاء فتح وتعبيد لشوارع بلدية المفرق بكلفة 150 ألف دينار، لافتا إلى أن شارع الدوائر، الذي يعد من الشوارع الحيوية ذات الاستخدام الكثيف، كان من ضمن الشوارع التي شملها هذا المشروع.



إلى ذلك، أشار الفايز إلى أن البلدية قامت، في بداية العام الحالي، بافتتاح المجمع الغربي للحافلات، وعملت البلدية على تعبيد الموقع، وتنظيم وتحديد مواقف الحافلات، وتنفيذ جميع أعمال الصيانة اللازمة، لافتا إلى أن المجمع يضم الحافلات العمومية العاملة على خط المفرق – القرى الغربية في المحافظة، إضافة إلى حافلات خط المفرق – جرش".