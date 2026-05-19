الثلاثاء 2026-05-19 09:17 م

بلدية المفرق تنفذ مشروع فتح وتعبيد طرق

الثلاثاء، 19-05-2026 08:28 م

الوكيل الإخباري-    باشرت بلدية المفرق الكبرى بتنفيذ عطاء فتح وتعبيد طرق بقيمة 220 ألف دينار، وفقًا لرئيس لجنة البلدية محمد خلف الفايز.

وقال الفايز إن آلية العمل في مشروع فتح وتعبيد الطرق في البلدية تركز على الأولويات والمناطق والطرق التي بحاجة إلى التأهيل، من خلال دراسات الدائرة الهندسية، لافتا إلى أن البلدية لديها شارع رئيس وحيوي يتمثل بشارع الدوائر الحكومية، وسيكون ضمن الشوارع التي سيتم تعبيدها ضمن هذا العطاء.


وأضاف، إن لدى البلدية عطاء صيانة بقيمة 50 ألف دينار، سيتم المباشرة به في أعقاب عطلة عيد الأضحى كحد أقصى، لغايات إجراء الدراسات.

 
 


بلدية المفرق الكبرى

أخبار محلية بلدية المفرق تنفذ مشروع فتح وتعبيد طرق

