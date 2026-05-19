بلدية المفرق تنفذ مشروع فتح وتعبيد طرق

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية المفرق الكبرى بتنفيذ عطاء فتح وتعبيد طرق بقيمة 220 ألف دينار، وفقًا لرئيس لجنة البلدية محمد خلف الفايز.

وقال الفايز إن آلية العمل في مشروع فتح وتعبيد الطرق في البلدية تركز على الأولويات والمناطق والطرق التي بحاجة إلى التأهيل، من خلال دراسات الدائرة الهندسية، لافتا إلى أن البلدية لديها شارع رئيس وحيوي يتمثل بشارع الدوائر الحكومية، وسيكون ضمن الشوارع التي سيتم تعبيدها ضمن هذا العطاء.