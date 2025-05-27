بلدية المفرق تنفذ 52 مشروعا بتكلفة 11 مليون دينار خلال 3 سنوات

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية المفرق الكبرى، ناصر أخو أرشيدة الخزاعلة، إن عدد المشاريع التي نفذتها البلدية والتي لا تزال قيد التنفيذ خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر المجلس الحالي بلغ 52 مشروعًا، بتكلفة مالية تجاوزت 11 مليون دينار.

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وعرض خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء أبرز إنجازات المجلس البلدي الحالي من عام 2022 ولغاية منتصف عام 2025، لافتًا إلى أن المشاريع التي نفذتها البلدية، بشقيها المنجز وقيد الإنجاز، تشمل المباني والبنية التحتية من أرصفة وعبارات صندوقية وجدران استنادية، إضافة إلى مشاريع الخلطات الساخنة وفتح وتعبيد الشوارع في كافة المناطق التابعة للبلدية.



وقال إن البلدية طرحت خلال الشهر الماضي عطاءات لمشاريع خلطات ساخنة وفتح وتعبيد عدد من الشوارع، بتكلفة مالية بلغت 450 ألف دينار، وما زال العمل جارياً لتوفير خدمات مثلى للمواطنين في مناطق بلدية المفرق الكبرى، لافتًا إلى أن هذه المشاريع تأتي استكمالًا للمشاريع السابقة التي نفذتها البلدية في قصبة المفرق والمناطق التابعة لها.



وأوضح الخزاعلة أن من ضمن إنجازات البلدية استحداث مبانٍ جديدة وإعادة تأهيل أخرى، وعلى رأسها إعادة تأهيل سوق الخضار المركزي، الذي أنشئ عام 1986 على مساحة 34 دونمًا، وتحويله إلى المبنى الرئيسي للبلدية، لافتًا إلى أن المبنى الجديد يضم أغلب مديرياتها، الأمر الذي ساهم في تسهيل إنجاز معاملات المواطنين في مكان واحد.