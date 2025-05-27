بلدية المفرق تنفذ 52 مشروعا بتكلفة 11 مليون دينار خلال 3 سنوات

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية المفرق الكبرى، ناصر أخو أرشيدة الخزاعلة، إن عدد المشاريع التي نفذتها البلدية والتي لا تزال قيد التنفيذ خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر المجلس الحالي بلغ 52 مشروعًا، بتكلفة مالية تجاوزت 11 مليون دينار.

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وعرض خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء أبرز إنجازات المجلس البلدي الحالي من عام 2022 ولغاية منتصف عام 2025، لافتًا إلى أن المشاريع التي نفذتها البلدية، بشقيها المنجز وقيد الإنجاز، تشمل المباني والبنية التحتية من أرصفة وعبارات صندوقية وجدران استنادية، إضافة إلى مشاريع الخلطات الساخنة وفتح وتعبيد الشوارع في كافة المناطق التابعة للبلدية.