بلدية المفرق توقف تراخيص الأبنية داخل حرم الأودية والسدود

وقال رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد الفايز، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن البلدية واجهت صعوبات كبيرة خلال المنخفضات الجوية التي شهدتها المحافظة بالفترات السابقة فيما يتعلق بالابنية داخل حرم الأودية والسدود من حيث إعاقة عمل فرق الطوارئ، لافتا إلى صدور قرار من وزير الإدارة المحلية لوقف تراخيص هكذا أبنية في حرم الأودية والسدود.
