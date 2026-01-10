السبت 2026-01-10 04:52 م

بلدية الهاشمية: إغلاق شارعين في منطقة أبو الزيغان احترازيا

ارشيفية
 


الوكيل الإخباري-    أعلن رئيس لجنة بلدية الهاشمية حسين بولاد، عن إغلاق شارعي أبو الزيغان الغربي والشرقي احترازيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن البلدية مستمرة بالعمل الميداني المكثف، بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة، لمعالجة آثار الأمطار والسيول في منطقة أبو الزيغان، مؤكدًا إيلاء المنطقة أهمية قصوى في التعامل مع المنخفض الجوي.


وأشار إلى أن مهندسي البلدية أجروا دراسة فنية لوادي أبو الزيغان لوضع حل هندسي له، سيتم البدء بتنفيذه عند اكتمال جميع الإجراءات.


وبيّن أن إجراءات البلدية شملت رفع جاهزية الفرق العاملة على مدار الساعة في مواقع حيوية، وفتح عدد من العبارات جزئيًا لضمان انسيابية المياه.

 
 


