بلدية الهاشمية: إغلاق شارعين في منطقة أبو الزيغان احترازيا

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن البلدية مستمرة بالعمل الميداني المكثف، بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة، لمعالجة آثار الأمطار والسيول في منطقة أبو الزيغان، مؤكدًا إيلاء المنطقة أهمية قصوى في التعامل مع المنخفض الجوي.
وأشار إلى أن مهندسي البلدية أجروا دراسة فنية لوادي أبو الزيغان لوضع حل هندسي له، سيتم البدء بتنفيذه عند اكتمال جميع الإجراءات.
وبيّن أن إجراءات البلدية شملت رفع جاهزية الفرق العاملة على مدار الساعة في مواقع حيوية، وفتح عدد من العبارات جزئيًا لضمان انسيابية المياه.
