بلدية الهاشمية الجديدة تصدر مفكرة تثقيفية للأطفال تسرد تاريخ الأردن

الوكيل الإخباري- أصدرت بلدية الهاشمية الجديدة مفكرة تعليمية وتثقيفية موجهة للأطفال، تتناول محطات بارزة في تاريخ المملكة، وتُقدَّم بأسلوب مبسط يناسب الفئة العمرية المستهدفة.

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وتسلط المفكرة الضوء على أبرز المحطات التاريخية التي شكّلت ملامح الدولة الأردنية، بدءًا من الثورة العربية الكبرى التي مثّلت الشرارة الأولى للتحرر العربي، مرورًا بتأسيس إمارة شرق الأردن، ثم إعلان الاستقلال وبناء الدولة الحديثة، ما يعكس حرص البلدية على أن تكون المفكرة أداة تعليمية تزرع حب الوطن في نفوس الناشئة، وتُعرّفهم على تاريخهم وهويتهم بأسلوب يُثير الفضول ويعزز الانتماء.