بلدية الهاشمية تستكمل الخرائط الذكية لمسارات المياه

وقال رئيس لجنة البلدية حسين بولاد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن المشروع تضمن حصر ومعالجة العبارات من خلال توثيق مواقع تحتاج إلى تعزيز أو صيانة فورية لضمان جاهزيتها، إضافة إلى دراسة العبارات المقترحة لتحديد مواقع استراتيجية لإنشاء عبارات جديدة بناءً على دراسة مسارات الجريان السطحي لضمان استدامة الحلول الهندسية.
