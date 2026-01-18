بلدية الهاشمية تستكمل الخرائط الذكية لمسارات المياه

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الهاشمية الجديدة عن الانتهاء من مشروع "الخرائط الذكية" أو "المحاكاة الرقمية لمسارات المياه وحصر العبارات"، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

