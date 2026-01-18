الأحد 2026-01-18 09:39 م

بلدية الهاشمية تستكمل الخرائط الذكية لمسارات المياه

بلدية الهاشمية: فتح شارع أبو الزيغان أمام حركة المركبات
بلدية الهاشمية
 
الأحد، 18-01-2026 08:03 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت بلدية الهاشمية الجديدة عن الانتهاء من مشروع "الخرائط الذكية" أو "المحاكاة الرقمية لمسارات المياه وحصر العبارات"، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وقال رئيس لجنة البلدية حسين بولاد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن المشروع تضمن حصر ومعالجة العبارات من خلال توثيق مواقع تحتاج إلى تعزيز أو صيانة فورية لضمان جاهزيتها، إضافة إلى دراسة العبارات المقترحة لتحديد مواقع استراتيجية لإنشاء عبارات جديدة بناءً على دراسة مسارات الجريان السطحي لضمان استدامة الحلول الهندسية.

 
 


