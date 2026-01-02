بلدية الهاشمية تستمر في جهودها للتعامل مع آثار الأمطار والسيول

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية الهاشمية حسين بولاد استمرار العمل الميداني المكثف، وبالتعاون مع جميع الجهات الشريكة، لمعالجة الآثار الناتجة عن الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة أخيرا.

