بلدية الهاشمية تستمر في جهودها للتعامل مع آثار الأمطار والسيول

وقال بولاد في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم: "إن الفرق تعمل على مدار الساعة في عدة مواقع حيوية، حيث تمت إزالة كميات كبيرة من المخلفات والطمي من مجاري السيول، وتم فتح عدد من العبارات المسدودة جزئياً لضمان انسيابية المياه، وذلك ضمن خطة طوارئ شاملة وضعناها لمواجهة هذه الظروف".
