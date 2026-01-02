الجمعة 2026-01-02 05:31 م

بلدية الهاشمية تستمر في جهودها للتعامل مع آثار الأمطار والسيول

الجمعة، 02-01-2026 03:17 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس لجنة بلدية الهاشمية حسين بولاد استمرار العمل الميداني المكثف، وبالتعاون مع جميع الجهات الشريكة، لمعالجة الآثار الناتجة عن الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة أخيرا.

وقال بولاد في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم: "إن الفرق تعمل على مدار الساعة في عدة مواقع حيوية، حيث تمت إزالة كميات كبيرة من المخلفات والطمي من مجاري السيول، وتم فتح عدد من العبارات المسدودة جزئياً لضمان انسيابية المياه، وذلك ضمن خطة طوارئ شاملة وضعناها لمواجهة هذه الظروف".

 
 


