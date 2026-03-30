بلدية الوسطية: تأهيل الشوارع المتضررة من مشروع الصرف الصحي خلال 3 أشهر

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية الوسطية، المهندس فتحي الخصاونة، أن إعادة تأهيل ومعالجة أوضاع الشوارع المتضررة من أعمال مشروع الصرف الصحي في مختلف مناطق لواء الوسطية ستنجز خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى الاتفاق خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين، برئاسة متصرف اللواء ميسون خصاونة، وبمشاركة ممثلين عن وزارة المياه والري، والشركة الاستشارية المشرفة، وشركة المقاولات المنفذة للمشروع، على اعتماد خطة زمنية لمعالجة وإعادة تأهيل وتعبيد جميع الشوارع المتضررة.