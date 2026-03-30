بلدية الوسطية: تأهيل الشوارع المتضررة من مشروع الصرف الصحي خلال 3 أشهر

الإثنين، 30-03-2026 04:58 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس لجنة بلدية الوسطية، المهندس فتحي الخصاونة، أن إعادة تأهيل ومعالجة أوضاع الشوارع المتضررة من أعمال مشروع الصرف الصحي في مختلف مناطق لواء الوسطية ستنجز خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى الاتفاق خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين، برئاسة متصرف اللواء ميسون خصاونة، وبمشاركة ممثلين عن وزارة المياه والري، والشركة الاستشارية المشرفة، وشركة المقاولات المنفذة للمشروع، على اعتماد خطة زمنية لمعالجة وإعادة تأهيل وتعبيد جميع الشوارع المتضررة.


وأوضح أن الخطة تتضمن المباشرة بأعمال التعبيد والتأهيل في منطقة حوفا، على أن تستكمل مع نهاية الشهر المقبل، تليها أعمال معالجة شوارع منطقة كفر عان خلال أيار المقبل، ومن ثم منطقة قميم، التي يستكمل المشروع بها حاليا أعمال الوصلات المنزلية، خلال شهر حزيران.

 
 


