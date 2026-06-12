بلدية الوسطية تخصص شاشة كبيرة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الوسطية، عن تخصيص شاشات عرض لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026.

اضافة اعلان



وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم الجمعة، إنه سيتم عرض مباريات منتخبنا الوطني في بطولة كأس العالم 2026 عبر شاشة كبيرة في قاعة القمرين التابعة للبلدية، موضحة أنه يجب التنسيق مع قسم العلاقات العامة في البلدية، لمتابعة مباريات النشامى في مونديال 2026.