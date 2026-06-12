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بلدية الوسطية تخصص شاشة كبيرة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم

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أرشيفية
 
الجمعة، 12-06-2026 07:12 م

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الوسطية، عن تخصيص شاشات عرض لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026.

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وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم الجمعة، إنه سيتم عرض مباريات منتخبنا الوطني في بطولة كأس العالم 2026 عبر شاشة كبيرة في قاعة القمرين التابعة للبلدية، موضحة أنه يجب التنسيق مع قسم العلاقات العامة في البلدية، لمتابعة مباريات النشامى في مونديال 2026.


ويخوض منتخبنا الوطني نهائيات كأس العالم 2026، ضمن المجموعة العاشرة، حيث سيلتقي مع منتخب النمسا يوم 17 حزيران الحالي، وسيواجه منتخب الجزائر يوم 23 من الشهر نفسه، ويختتم النشامى مبارياتهم في دور المجموعات بمواجهة بطل كأس العالم 2022 منتخب الأرجنتين يوم 28 حزيران.

 
 


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