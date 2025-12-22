بلدية الوسطية تطلق خدمة إصدار براءة الذمة المالية إلكترونيًا

وقالت البلدية، في بيان اليوم الاثنين، إن إطلاق الخدمة يأتي في إطار تطوير المنظومة الخدمية، ورفع مستوى الكفاءة في إنجاز المعاملات، عبر توفير إجراءات سهلة وسريعة تُمكّن المواطن من استكمال معاملته دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب البلدية.
وأضافت أن الخدمة تعتمد على الربط الإلكتروني مع عدد من المؤسسات الحكومية، أبرزها دائرة الأراضي والمساحة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، مشيرة إلى أن الاستفادة من الخدمة تتم عبر تفعيل تطبيق "سند"، ثم تقديم الطلب عبر منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الإدارة المحلية من خلال الرابط (https://eservices.mola.gov.jo).
وأكدت البلدية أنها ستتوقف عن استقبال المعاملات الورقية ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء، بحيث يتم تقديم طلبات براءة الذمة إلكترونيًا فقط، ضمن خطوات التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة لرفع مستوى جودة الخدمات العامة.
