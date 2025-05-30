بلدية الوسطية تعلن خطتها خلال عطلة عيد الأضحى

وقال رئيس البلدية عماد العزام، إن البلدية وضعت آليات لتنظيم عمل المسالخ ومراقبة الأسواق، كما تم تجهيز فرق الطوارئ والكوادر المختصة لضمان تقديم الخدمات الضرورية خلال عطلة العيد، خاصةً ما يتعلق بمراقبة الصحة العامة والنظافة.
وأشار العزام إلى أن كوادر البلدية ستعمل على مدار الساعة لمنع انتشار الروائح الناجمة عن مخلفات الأضاحي، مؤكدًا أن البلدية ستقوم بتعزيز مواقع الذبح بعدد إضافي، وذلك بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة التي حددت 10 حظائر مرخصة لبيع وذبح الأضاحي داخل اللواء.
وأكد، أن الهدف هو ضبط العملية بيئيًا وصحيًا، من خلال تخصيص أماكن مناسبة وسريعة من حيث التعقيم والرش، بما يضمن سلامة المواطنين والبيئة خلال أيام العيد .
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