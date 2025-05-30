بلدية الوسطية تعلن خطتها خلال عطلة عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الوسطية، عن خططها واستعداداتها لاستمرار تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، خاصةً فيما يتعلق بأماكن ذبح الأضاحي والنظافة العامة.

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وقال رئيس البلدية عماد العزام، إن البلدية وضعت آليات لتنظيم عمل المسالخ ومراقبة الأسواق، كما تم تجهيز فرق الطوارئ والكوادر المختصة لضمان تقديم الخدمات الضرورية خلال عطلة العيد، خاصةً ما يتعلق بمراقبة الصحة العامة والنظافة.



وأشار العزام إلى أن كوادر البلدية ستعمل على مدار الساعة لمنع انتشار الروائح الناجمة عن مخلفات الأضاحي، مؤكدًا أن البلدية ستقوم بتعزيز مواقع الذبح بعدد إضافي، وذلك بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة التي حددت 10 حظائر مرخصة لبيع وذبح الأضاحي داخل اللواء.