بلدية الوسطية تمدد العمل بمديرية ضريبة الأبنية والأراضي

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الوسطية في لواء الوسطية غرب إربد، عن تمديد ساعات الدوام في مديرية ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) في منطقتي كفر أسد وقميم حتى الساعة الرابعة مساء، وذلك حتى نهاية العام الحالي.





وقالت البلدية في بيان اليوم الاثنين، إن القرار يأتي للتسهيل على المواطنين والمكلفين، ومنحهم فرصة إضافية لتسديد المبالغ المترتبة عليهم قبل نهاية العام، بما يتيح لهم الاستفادة من الإعفاءات المقررة.



