بلدية الوسطية تنفذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعة الحيوي

10:49 م

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الوكيل الإخباري- باشرت بلدية الوسطية، تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعة الحيوي، وذلك ضمن خطة البلدية لتطوير شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية. اضافة اعلان



وانطلقت الأعمال بدءًا من إشارة كفرأسد وصولاً إلى منطقة دوار البلدية ومحيطه، وتشمل تجهيز التوسعة والتقاطعات بشكل كامل، استعدادا لتعبيد الشارع بالخلطة الإسفلتية الساخنة بكامل سعته، بما يحقق أعلى درجات الانسيابية المرورية قبل المباشرة بتنفيذ الجزيرة الوسطية وفق التصميم الهندسي الجديد.

وقال رئيس البلدية عماد العزام، إن مشروع توسعة الشارع يأتي ضمن جهود البلدية المستمرة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن البلدية حريصة على إنجاز الأعمال وفق أعلى المواصفات الفنية وبأسرع وقت ممكن، لتخفيف الأعباء المرورية وتحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً وتنظيماً.