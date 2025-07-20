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بلدية الوسطية تنفذ مشروع التصوير الجوي باستخدام (الدرون)

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جانب من المشروع
 
الأحد، 20-07-2025 09:07 م

الوكيل الإخباري- شرعت بلدية لواء الوسطية، غرب إربد، في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التصوير الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرون)، بهدف تحديث المخططات التنظيمية، وتوفير صورة دقيقة وشاملة للواقع العمراني والخدماتي ضمن حدود اللواء.

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وتُعد بلدية الوسطية ثاني بلدية على مستوى المملكة تعتمد هذه التقنية الحديثة، التي من شأنها رفع دقة البيانات، وتسريع الإجراءات التنظيمية، وبناء قاعدة بيانات متطورة تُسهم في تحسين التخطيط الحضري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وقالت البلدية في بيان اليوم الأحد، إن المشروع يهدف إلى إنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة من خلال تحليل الصور الجوية، وبما يُمكّن من تحديث وحوسبة المخططات التنظيمية، ورصد التغيرات العمرانية، ومراقبة التوسع العشوائي في البناء، إضافة إلى رصد الاعتداءات على الشوارع والأراضي، وتحديد المناطق التي تتطلب إعادة تأهيل أو تطوير.


وأشارت إلى أن المشروع يسهم في تحسين إدارة البنية التحتية من خلال توثيق حالة الطرق وإنشاء قواعد بيانات توضح مساحة الأبنية القائمة والمساحات المرخصة، وبناء قاعدة بيانات تضم الشوارع والطرقات وشبكات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والمياه، ما يساعد في تحسين إدارتها وصيانتها.


كما يسهم المشروع في دعم عمليات التخطيط الحضري من خلال توفير صور جوية دقيقة لاتخاذ قرارات مستنيرة لتطوير الأحياء و المناطق السكنية والتجارية إلى جانب تعزيز التنمية المستدامة عبر دعم المشاريع البيئية والاستثمارية من خلال تقييم استخدامات الأراضي ومتابعة المساحات الخضراء.


وأكد رئيس لجنة البلدية المهندس فتحي خصاونة أن المشروع يأتي في إطار سعي البلدية لمواكبة أحدث التطورات التقنية والارتقاء بعمل مديرياتها المختلفة، مشددًا على أن نتائج هذا العمل ستسهم بشكل ملموس في تطوير البنية التحتية.

 
 
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