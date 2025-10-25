بلدية الوسطية تنهي المرحلة الأولى من مشروع متنزه الخراج الوطني

الوكيل الإخباري- أنهت بلدية لواء الوسطية، المرحلة الأولى من مشروع إنشاء منتزه الخراج الوطني، والذي تضمن تسوية الساحات، وإنشاء الجدران الحجرية، وتجهيز المداخل والمخارج، إلى جانب إضفاء لمسات جمالية تتناغم مع طبيعة المنطقة .

