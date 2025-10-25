السبت 2025-10-25 10:40 م
 

بلدية الوسطية تنهي المرحلة الأولى من مشروع متنزه الخراج الوطني

بلدية الوسطية
بلدية لواء الوسطية
 
السبت، 25-10-2025 08:27 م

الوكيل الإخباري-   أنهت بلدية لواء الوسطية، المرحلة الأولى من مشروع إنشاء منتزه الخراج الوطني، والذي تضمن تسوية الساحات، وإنشاء الجدران الحجرية، وتجهيز المداخل والمخارج، إلى جانب إضفاء لمسات جمالية تتناغم مع طبيعة المنطقة .

وقالت البلدية في بيان اليوم السبت، إنها ستستكمل المراحل التالية والتي تشمل ممرات المشي، والجلسات العائلية، وساحات لعب الأطفال، ووفق التصاميم الهندسية المعتمدة التي تراعي أعلى معايير الجمال والراحة العامة.

 
 
