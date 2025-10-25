بلدية الوسطية تنهي المرحلة الأولى من مشروع متنزه الخراج الوطني

وقالت البلدية في بيان اليوم السبت، إنها ستستكمل المراحل التالية والتي تشمل ممرات المشي، والجلسات العائلية، وساحات لعب الأطفال، ووفق التصاميم الهندسية المعتمدة التي تراعي أعلى معايير الجمال والراحة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن يزور القوة البحرية والزوارق الملكية
-
مستشفى الجامعة الاردنية يستضيف مبادرة إنسانيّة لضعاف السمع
-
عجلون: تعبيد طريق المشيرفة والصافح بكفرنجة
-
حملة للتبرع بالدم في بيت يافا
-
مناقشة ظاهرة التنمر والتعصب بمركز شابات إربد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
أمانة عمان تنظم جولات في باص عمان المكشوف
-
الديوان الملكي يعزي آل العثمان