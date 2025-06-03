بلدية الوسطية: شاشة عرض عملاقة لمتابعة مباراة الأردن وعُمان

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الوسطية غربي إربد، عرض مباراة الأردن وعمان والتي ستقام يوم بعد غد الخميس، في مقر البلدية، استجابة لمبادرة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الهادفة إلى تعزيز الروح الرياضية والاجتماعية بين أفراد المجتمع.

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وقال رئيس بلدية الوسطية عماد العزام، في بيان، إن الشاشة العملاقة ستكون موجودة في قاعة القمرين داخل مقر بلدية الوسطية.



وأضاف أن البلدية ستعمل على توفير أجواء مريحة لمن سيحضر المباراة في مقر البلدية، والهدف من تلك الفعالية هو دعم منتخبنا الوطني.



ويلاقي منتخبنا الوطني شقيقه العماني يوم الخميس على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ضمن الجولة التاسعة من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.