الإثنين 2026-01-19 10:55 م

بلدية ام الجمال ومنظمة جيوفاني باولو تناقشان مشروع تعلم العمل

الإثنين، 19-01-2026 08:57 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس لجنة بلدية أم الجمال محمد أبو عليم، في دار البلدية مع ممثلي منظمة جيوفاني باولو الثاني الإيطالية اليوم الاثنين بدء تنفيذ مشروع "تعلم العمل" الهادف إلى دعم المجتمع المحلي وتعزيز المشاريع الصغيرة.

وتم خلال اللقاء استعراض أهداف المشروع وآليات تنفيذه والذي يمتد 30 شهرا بالتشارك مع بلدية أم الجمال، وبما يسهم في تمكين أبناء المجتمع المحلي، خاصة فئة الشباب والنساء، من خلال بناء القدرات، وتطوير المهارات الريادية، وتعزيز فرص إنشاء مشاريع صغيرة مستدامة.

 
 


