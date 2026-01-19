بلدية ام الجمال ومنظمة جيوفاني باولو تناقشان مشروع تعلم العمل

وتم خلال اللقاء استعراض أهداف المشروع وآليات تنفيذه والذي يمتد 30 شهرا بالتشارك مع بلدية أم الجمال، وبما يسهم في تمكين أبناء المجتمع المحلي، خاصة فئة الشباب والنساء، من خلال بناء القدرات، وتطوير المهارات الريادية، وتعزيز فرص إنشاء مشاريع صغيرة مستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية المفرق توقف تراخيص الأبنية داخل حرم الأودية والسدود
-
وزير البيئة يلتقي وفداً من نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية
-
افتتاح معرض ملتقى الفن والجمال
-
الحكومة: استبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة للأُسر المستحقة
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
الصفدي وفيدان يناقشان المستجدات الإقليمية
-
خفض مديونية البلديات من 630 إلى 285 مليون دينار
-
تنويه للاردنيين .. اضبطوا المكيفات عند هذه الدرجة لتخفيض فاتورة الكهرباء