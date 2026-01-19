بلدية ام الجمال ومنظمة جيوفاني باولو تناقشان مشروع تعلم العمل

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية أم الجمال محمد أبو عليم، في دار البلدية مع ممثلي منظمة جيوفاني باولو الثاني الإيطالية اليوم الاثنين بدء تنفيذ مشروع "تعلم العمل" الهادف إلى دعم المجتمع المحلي وتعزيز المشاريع الصغيرة.

