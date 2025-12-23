بلدية برقش تطلق خدمة إصدار براءة الذمة المالية إلكترونيًا

وقالت البلدية إن استقبال معاملات براءة الذمة الورقية سيتوقف اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، على أن تعتمد المعاملات الإلكترونية فقط، داعية الراغبين بالاستفادة من الخدمة إلى تفعيل حساباتهم على تطبيق "سند"، والتقدم بالطلبات عبر منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الإدارة المحلية من خلال الرابط:
https://eservices.mola.gov.jo.
وبيّنت أن هذه الخدمة تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء، من خلال إتاحة تقديم الطلبات دون الحاجة إلى مراجعة مباني البلدية، إذ رُبط النظام إلكترونيًا بعدد من المؤسسات الرسمية، ومن أبرزها دائرتا الأراضي والمساحة والأحوال المدنية والجوازات.
