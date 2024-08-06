بلدية برقش توقع اتفاقية لفتح وتعبيد شوارع

وأكد رئيس البلدية خالد الفقيه، أهمية تنفيذ هذه الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية الدقيقة والمعدة مسبقًا، مشددا على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المقررة لإنجاز المشروع.
وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود لتحسين الخدمات والبنية التحتية في المنطقة، وتلبية احتياجات المواطنين.
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