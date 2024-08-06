 
الثلاثاء 2024-08-06 11:27 م
 
 

بلدية برقش توقع اتفاقية لفتح وتعبيد شوارع

تعبيد شوارع
تعبيد شوارع




 

الثلاثاء، 06-08-2024 11:21 م

الوكيل الإخباري-  وقعت بلدية برقش، اليوم الثلاثاء، اتفاقية عطاء لفتح وتعبيد وعمل خلطة اسفلتية للشوارع، بهدف تحسين البنية التحتية للمناطق التابعة للبلدية والتي تحتاج إلى الصيانة والتطوير.


وأكد رئيس البلدية خالد الفقيه، أهمية تنفيذ هذه الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية الدقيقة والمعدة مسبقًا، مشددا على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المقررة لإنجاز المشروع.


وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود لتحسين الخدمات والبنية التحتية في المنطقة، وتلبية احتياجات المواطنين.

gnews

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