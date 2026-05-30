بلدية برما تكثّف حملات النظافة في مختلف مناطقها خلال عطلة العيد

السبت، 30-05-2026 09:08 م
الوكيل الإخباري-  واصلت كوادر بلدية برما تنفيذ حملات النظافة المكثفة لمواجهة الزيادة الملحوظة في كميات النفايات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث قامت بتنظيف ورفع النفايات من عدة مواقع حيوية في مناطق البلدية.اضافة اعلان


وشملت الحملات، مدخل بلدية برما / جسر عمان جرش، ومنطقتي المجدل والجزازة، بالإضافة إلى شارع عين الجرن من مسجد الخضر باتجاه إسكان المكرمة الملكية وصولاً إلى منطقة الفوراه وحي الفرديس.

وخلال جولته الميدانية، وجّه رئيس بلدية برما، الدكتور زيد الهباهبه كوادر وفريق العمل في البلدية لبذل كل الجهود والإمكانات المتاحة لتبقى مناطق البلدية بالمستوى المطلوب، مؤكداً استمرار حملات النظافة في كافة المواقع، لتبقى مناطق البلدية بالمستوى الذي يليق بأهلها وزوارها.
 
 


