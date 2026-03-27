بلدية بصيرا تتعامل مع إغلاقات الطرق جراء الأمطار والثلوج وتفعّل خطة الطوارئ

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر بلدية لواء بصيرا، منذ مساء أمس الخميس، مع إغلاقات طالت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية، نتيجة تراكم الثلوج الخفيفة والطمم الذي خلفته الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، والتي تجاوزت كمياتها 100 ملم، بحسب إحصاءات مديرية زراعة الطفيلة، فيما تواصل البلدية أعمال إعادة تأهيل الطرق المتضررة جراء انجرافات التربة. اضافة اعلان





وأوضحت رئيسة لجنة بلدية لواء بصيرا، المهندسة نسرين الربعي، أن لواء بصيرا ومناطق غرندل شهدت هطولات مطرية غير مسبوقة خلال المنخفضات الجوية الأخيرة، مؤكدة أن كوادر البلدية تعاملت مع الحالة الميدانية بسرعة وكفاءة عالية، من خلال تفعيل غرف العمليات وتجهيز فرق الطوارئ ووضع خطط تدخل سريعة للحد من الأضرار المحتملة على المرافق والخدمات.



وأضافت أن فرق البلدية كثفت أعمالها ضمن خطة استباقية شملت تنظيف الشوارع والعبارات الصندوقية وقنوات تصريف مياه الأمطار، بهدف الحد من تجمع المياه وضمان انسيابها في مختلف مناطق اللواء، لا سيما بصيرا وغرندل.



وبيّنت أن بعض الطرق الترابية وجوانب الطرق الرئيسية تعرضت لانجرافات وسيول محدودة تسببت بإغلاقات بسيطة، إلا أن فرق البلدية باشرت بفتحها وتنظيفها فور توقف الهطولات، بالتزامن مع تنفيذ جولات ميدانية مكثفة شملت تفقد مصارف المياه ومجاري السيول ومداخل اللواء، لضمان جاهزية البنية التحتية واستمرارية المتابعة الدورية.



وأشارت الربعي إلى رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بمنازل تحتاج إلى إجراءات حماية إضافية، فيما تم حل مشكلة وادي ريعا بإنشاء جدران استنادية، مؤكدة أن البلدية حددت النقاط الحرجة والبؤر الساخنة الناتجة عن المنخفض الحالي والمنخفضات السابقة، وأعدت تقارير فنية متكاملة بشأنها.



ولفتت إلى أن بعض المعالجات تم تنفيذها، فيما تتطلب أخرى، كإنشاء الجدران الاستنادية، وقتًا وتوفير مخصصات مالية من الجهات المختصة.



وأكدت أن البلدية تعمل وفق خطة واضحة لمعالجة النقاط الساخنة قبل الموسم المطري المقبل، بما يضمن تعزيز السلامة العامة وحماية ممتلكات المواطنين.





