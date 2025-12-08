الإثنين 2025-12-08 11:18 م

بلدية بلعما تعالج هبوطًا بخط الغاز في شارع الخربة السمراء

جانب من الأعمال
الإثنين، 08-12-2025 10:24 م

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية بلعما الجديدة اعمال معالجة الهبوط الذي حصل في منطقة خط الغاز الواقع في شارع الخربة السمراء.

وقال متصرف لواء بلعما الدكتور خلف بني خالد أنه تم سابقا عمل صيانة لأنبوب الغاز أسفل طريق الخربة السمراء حيث تم إعادة الطريق الى وضعه السابق في أعقاب الانتهاء من صيانة الأنبوب لافتا إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدها اللواء خلال المنخفض الجوي الأخير أثرت سلبا ما نجم عنه هبوط في منطقة صيانة الأنبوب .


وأشار بني خالد إلى أنه تم إيقاف حركة السير على الطريق لحين قيام البلدية بإجراء الصيانة اللازمة .


وقال رئيس لجنة البلدية المهندس ينال مأمون حوبش أنه تم البدء بعملية صيانة الطريق الذي يربط منطقة بلعما بروضة الأمير محمد داعيا المواطنين إلى توخي الحذر فترة تنفيذ اعمال الصيانة .

 

 

 
 


