بلدية بني عبيد باربد تبدأ بمشروع تجميل الدواوير

الوكيل الإخباري- بدأت بلدية بني عبيد بمشروع تجميل الدواوير الرئيسية في لواء بني عبيد، الذي يتضمن تحسين الإضاءة الليلية وتركيب نوافير مياه جديدة.

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وقال رئيس البلدية المهندس جمال أبو عبيد اليوم الثلاثاء، إن هذا المشروع يأتي في إطار خطة البلدية لتطوير اللواء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعكس الهوية الثقافية للواء بني عبيد والإسهام في جذب المزيد من الزوار والسياح وتعزيز جودة الحياة والمظهر الحضاري في اللواء، إضافة إلى إبراز جمالية الدواوير وإضفاء طابع مميز عليها، و توفير بيئة منعشة ومريحة لسكان المنطقة وزوارها.



من جهتها، أوضحت مستشارة رئيس البلدية لشؤون التنظيم المهندسة رانيا العزام، أن هذا المشروع جاء بهدف تحسين جمالية الدواوير بتصاميم حديثة تحاكي تاريخ لواء بني عبيد وتوفر بيئة مريحة وجذابة للمواطنين والزوار.