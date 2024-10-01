بلدية بني عبيد باربد تبدأ بمشروع تجميل الدواوير

وقال رئيس البلدية المهندس جمال أبو عبيد اليوم الثلاثاء، إن هذا المشروع يأتي في إطار خطة البلدية لتطوير اللواء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعكس الهوية الثقافية للواء بني عبيد والإسهام في جذب المزيد من الزوار والسياح وتعزيز جودة الحياة والمظهر الحضاري في اللواء، إضافة إلى إبراز جمالية الدواوير وإضفاء طابع مميز عليها، و توفير بيئة منعشة ومريحة لسكان المنطقة وزوارها.
من جهتها، أوضحت مستشارة رئيس البلدية لشؤون التنظيم المهندسة رانيا العزام، أن هذا المشروع جاء بهدف تحسين جمالية الدواوير بتصاميم حديثة تحاكي تاريخ لواء بني عبيد وتوفر بيئة مريحة وجذابة للمواطنين والزوار.
وأضافت، أنه تم تركيب نوافير مياه ذات تصميم عصري تتناسب مع الطابع الحضاري للواء كما تم تحسين الإضاءة باستخدام تقنيات حديثة وتوفر إضاءة كافية وآمنة، ما يسهل حركة المرور ويعزز من الشعور بالأمان في المناطق العامة، كما تم عمل إنارة كاملة على جانبي الطريق عند جسر النعيمة لتجميل مدخل بني عبيد، مبينة أن مشاريع تجميل الدواوير كانت بتمويل من القطاع الخاص.
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