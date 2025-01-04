بلدية بني عبيد تباشر إعادة تأهيل 8 ميادين لتحسين الواقع المروري والجمالي

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية بني عبيد المستحدثة، إعادة تأهيل وصيانة الميادين الموجودة في مناطقها المختلفة، بهدف إضفاء واقع جمالي عليها وإنشاء ميادين جديدة لجهة خدمة الحركة المرورية.

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وقال مساعد رئيس البلدية للشؤون الفنية والهندسية المهندس نبيل الجوارنة، إن الأولوية في مشروع إعادة التأهيل ستكون على مراحل تشمل المرحلة الأولى منها الميادين الأكثر أهمية وأثرا على انسياب الحركة المرورية.