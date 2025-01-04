بلدية بني عبيد تباشر إعادة تأهيل 8 ميادين لتحسين الواقع المروري والجمالي

وقال مساعد رئيس البلدية للشؤون الفنية والهندسية المهندس نبيل الجوارنة، إن الأولوية في مشروع إعادة التأهيل ستكون على مراحل تشمل المرحلة الأولى منها الميادين الأكثر أهمية وأثرا على انسياب الحركة المرورية.
وبين أن أحد الميادين الواقعة جنوب دوار صحارى تضرر نتيجة أعمال مشروع الصرف الصحي الذي يخدم مناطق بلدية غرب اربد وأحياء وأحواض تابعة لبلدية بني عبيد، مشيرا إلى أن البلدية أعدت التصاميم الفنية والهندسية والمعمارية له من قبل مكاتب هندسية معتمدة للبدء بإعادة إنشائه وتأهيله على نحو نموذجي.
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