بلدية بني عبيد تبحث احتياجات منطقتي النعيمة وشطنا

وطرح أهالي منطقة النعيمة مجموعة من المطالب تمثلت بتوسيع حدود التنظيم، وصيانة الحدائق والمقابر، وتحسين مستوى الإنارة، وتعبيد الشوارع، إلى جانب تعزيز الاهتمام بقطاع البيئة، من خلال تنفيذ حملات تنظيف ورش المبيدات، ومعالجة مشكلة البسطات العشوائية والحد من التعديات على الأرصفة التي تعيق حركة المشاة.
كما عرض وفد شطنا عددا من المطالب الخاصة بالمنطقة كان من أبرزها، المطالبة بتعيين ممثل عن منطقة شطنا في مجلس البلدية، واستكمال فتح طريقي "الخانوق" و"الوادي"، إضافة إلى توسعة بعض الطرق في المنطقة لتسهيل الحركة المرورية.
بدوره، أكد عبابنة، خلال اللقاء، حرص البلدية على دراسة المطالب ومتابعتها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، لافتا إلى أهمية الشراكة المجتمعية في النهوض بالواقع الخدمي لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم الخدمة المثلى في مختلف مناطق اللواء.
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