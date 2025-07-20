بلدية بني عبيد تبحث احتياجات منطقتي النعيمة وشطنا

الوكيل الإخباري-بحث رئيس بلدية بني عبيد، الدكتور علاء عبابنة، مع وفد من أهالي منطقتي النعيمة وشطنا، اليوم الأحد، أبرز الاحتياجات والمطالب الخدمية والتنموية التي تهم الأهالي؛ في إطار سياسة الانفتاح والتواصل المباشر مع المجتمع المحلي.

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وطرح أهالي منطقة النعيمة مجموعة من المطالب تمثلت بتوسيع حدود التنظيم، وصيانة الحدائق والمقابر، وتحسين مستوى الإنارة، وتعبيد الشوارع، إلى جانب تعزيز الاهتمام بقطاع البيئة، من خلال تنفيذ حملات تنظيف ورش المبيدات، ومعالجة مشكلة البسطات العشوائية والحد من التعديات على الأرصفة التي تعيق حركة المشاة.



كما عرض وفد شطنا عددا من المطالب الخاصة بالمنطقة كان من أبرزها، المطالبة بتعيين ممثل عن منطقة شطنا في مجلس البلدية، واستكمال فتح طريقي "الخانوق" و"الوادي"، إضافة إلى توسعة بعض الطرق في المنطقة لتسهيل الحركة المرورية.