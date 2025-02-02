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بلدية بني عبيد تخصص 4.5 مليون دينار لتنفيذ خلطات إسفلتية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 02-02-2025 09:37 م
الوكيل الإخباري-   كشف رئيس لجنة بلدية بني عبيد جمال أبو عبيد عن تخصيص مبلغ 4.5 مليون دينار ضمن موازنة العام الحالي لتنفيذ خلطات إسفلتية وفتح وإعادة إنشاء طرق في مناطق لواء بني عبيد.اضافة اعلان


وقال أبو عبيد، الأحد، إنّ البلدية تقوم حاليا بإجراء دراسات مستفيضة بالتنسيق مع المناطق التابعة لها من أجل تحديد الطرق التي هي بحاجة للمعالجة والتزفيت والفتح وإعادة التأهيل.

وبيّن أنه سيتم طرح العطاءات بعد مصادقة موازنة العام 2025، والتي من المتوقع أن تبلغ 12.5 مليون دينار، موضحا أن تنفيذ هذه المشاريع سيبدأ مع حلول فصل الربيع.
 
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