بلدية بني عبيد تخصص 4.5 مليون دينار لتنفيذ خلطات إسفلتية

وقال أبو عبيد، الأحد، إنّ البلدية تقوم حاليا بإجراء دراسات مستفيضة بالتنسيق مع المناطق التابعة لها من أجل تحديد الطرق التي هي بحاجة للمعالجة والتزفيت والفتح وإعادة التأهيل.
وبيّن أنه سيتم طرح العطاءات بعد مصادقة موازنة العام 2025، والتي من المتوقع أن تبلغ 12.5 مليون دينار، موضحا أن تنفيذ هذه المشاريع سيبدأ مع حلول فصل الربيع.
-
أخبار متعلقة
-
صدور تعليمات معدلة لتعليمات مكاتب استقدام العاملين غير الأردنيين بالجريدة الرسمية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
نشر قرار إضافة مواد جديدة لمدخلات الإنتاج في الجريدة الرسمية
-
صدور قرار تخفيض ضريبة السيارات الهجينة المنوي استبدالها بالجريدة الرسمية
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية
-
وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته السلوفينية
-
" هيئة النزاهة" تعقد محاضرات تثقيفية في مراكز الإصلاح والتأهيل