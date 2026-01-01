بلدية بني عبيد: تركيب عبارات بديلة بين إشارتي ظفار ومخيم الحصن

وأضافت المهندسة ردايدة، أن العبارات البديلة، والتي تقع بين إشارة مسجد ظفار وإشارة مخيم الحصن، عالجت مشكلة ارتفاع منسوب مياه الأمطار في الموقع، حيث أصبح جريان المياه في الطريق طبيعيًا، بعد أن تسبب إغلاق العبارات بتعطيل حركة المرور والسير، وأدى إلى حدوث اختناقات وأزمات مرورية كبيرة، لا سيما أن الطريق يعد من الطرق الحيوية والرئيسية التي تربط محافظة إربد بالعاصمة عمان، ويشهد حركة مرورية كثيفة.
وأضافت أن البلدية قامت سابقًا بتحويل صاحب محل تجاري إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات والمقتضى القانوني بحقه، لقيامه بإغلاق ثلاثة خطوط بالإسمنت من أصل أربعة خطوط لعبارة تصريف مياه الأمطار.
وبينت أن فرق الصيانة في البلدية قامت، في شارع المورد، بمعالجة مشكلة إعاقة جريان المياه الناتجة عن وضع الأتربة من قبل بعض البنايات الحديثة في الحي، مما أدى إلى إغلاق مسارب تصريف المياه، مؤكدة أن البلدية مستمرة في متابعة الملاحظات الواردة من المواطنين، والعمل على معالجتها بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على السلامة العامة.
كما أكدت الردايدة أن تحسين البنية التحتية للنقل، وتوسيع الطرق القائمة، وتحسين جودتها، وإنشاء طرق جديدة؛ يخفف من الازدحام، ويحسن من تدفق حركة المرور، ويحسن جودة الحياة، ويسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المستشفيات والمدارس والأسواق، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان، ويعزز التنمية الاجتماعية، ويسهل حركة التجارة والنقل.
يشار إلى أن عدد سكان لواء بني عبيد يبلغ حوالي 225,880 ألف نسمة، ومساحته 188 كيلومترًا مربعًا، ويضم مناطق الحصن، النعيمة، إيدون، كتم، الصريح، شطنا.
