بلدية بني عبيد تطرح عطاء تعبيد شوارع

وأكدت الردايدة أن البلدية تهدف من خلال هذا العطاء إلى تعزيز جودة الحياة وتحسين الخدمات العامة، وتحديث البنية التحتية وتطويرها في اللواء لتلبية احتياجات سكان المنطقة وتحسين مستوى المعيشة وضمان ربط مناطق اللواء بعضها ببعض وتخفيف الضغط عن الطرق الرئيسة.
يشار إلى ان عدد سكان لواء بني عبيد يبلغ حوالي 225880 ألف نسمة، ومساحته 188 كيلومترا مربعا، ويضم مناطق الحصن، والنعيمة، وإيدون، وكتم، والصريح، وشطنا.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس مفوضي الأوراق المالية يزور هيئة النزاهة
-
زهير الخشمان ينعى علي أبو الراغب: السلط تفقد ابنها الأصيل .. والأردن يودّع رجلاً من رجالاته
-
اتحاد شركات التأمين يدعو للتعامل مع شركات ووسطاء مرخصين
-
موظف سابق في وزارة الصحة يواجه تهمة اختلاس 129 ألف دينار
-
"الإدارة المحلية": نظام استعمالات الأراضي يحمي الخريطة الزراعية
-
توفير 718 فرصة عمل في عجلون خلال 2025
-
أشغال الزرقاء تبدأ طرح عطاءات الطرق لعام 2026 بقيمة 1.4 مليون دينار
-
"أشغال الزرقاء" تبدأ طرح عطاءات الطرق لعام 2026 بقيمة 1.4 مليون دينار