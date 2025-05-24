السبت 2025-05-24 08:51 م
 

بلدية بني عبيد تعيد تأهيل طريق حيوي

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جانب من أعمال الطريق
 
السبت، 24-05-2025 05:48 م

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية بني عبيد أعمال تأهيل وتعبيد الشارع الحيوي الذي يربط بين شارع الـ100 والطريق المؤدي إلى منطقة شطنا، بتكلفة بلغت 16 ألف دينار، رغم أن مسؤولية الطريق تقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان.

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وقال رئيس البلدية، جمال أبو عبيد، اليوم السبت، إن الطريق يُعدّ من المحاور الرئيسة التي تخدم ألوية محافظة إربد باتجاه طريق إربد – عمّان، مشيرًا إلى أن كثافة الحركة المرورية عليه تمنحه أهمية كبيرة.


وأضاف أن تدهور البنية التحتية للطريق وتردّي حالته تسبّب بأضرار متكررة للمركبات وأعاق حركة السير اليومية، ما دفع البلدية إلى التحرك وإعادة تأهيله حرصًا على سلامة المواطنين وتسهيل تنقلاتهم، رغم أن ذلك خارج نطاق صلاحياتها المباشرة.


وأكّد أبو عبيد أن البلدية مستمرة في تنفيذ مشاريع لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على السلامة المرورية وجودة الحياة في المنطقة، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين بفعالية وكفاءة.

 
gnews

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