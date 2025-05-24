بلدية بني عبيد تعيد تأهيل طريق حيوي

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية بني عبيد أعمال تأهيل وتعبيد الشارع الحيوي الذي يربط بين شارع الـ100 والطريق المؤدي إلى منطقة شطنا، بتكلفة بلغت 16 ألف دينار، رغم أن مسؤولية الطريق تقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان.

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وقال رئيس البلدية، جمال أبو عبيد، اليوم السبت، إن الطريق يُعدّ من المحاور الرئيسة التي تخدم ألوية محافظة إربد باتجاه طريق إربد – عمّان، مشيرًا إلى أن كثافة الحركة المرورية عليه تمنحه أهمية كبيرة.



وأضاف أن تدهور البنية التحتية للطريق وتردّي حالته تسبّب بأضرار متكررة للمركبات وأعاق حركة السير اليومية، ما دفع البلدية إلى التحرك وإعادة تأهيله حرصًا على سلامة المواطنين وتسهيل تنقلاتهم، رغم أن ذلك خارج نطاق صلاحياتها المباشرة.