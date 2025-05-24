بلدية بني عبيد تعيد تأهيل طريق حيوي

وقال رئيس البلدية، جمال أبو عبيد، اليوم السبت، إن الطريق يُعدّ من المحاور الرئيسة التي تخدم ألوية محافظة إربد باتجاه طريق إربد – عمّان، مشيرًا إلى أن كثافة الحركة المرورية عليه تمنحه أهمية كبيرة.
وأضاف أن تدهور البنية التحتية للطريق وتردّي حالته تسبّب بأضرار متكررة للمركبات وأعاق حركة السير اليومية، ما دفع البلدية إلى التحرك وإعادة تأهيله حرصًا على سلامة المواطنين وتسهيل تنقلاتهم، رغم أن ذلك خارج نطاق صلاحياتها المباشرة.
وأكّد أبو عبيد أن البلدية مستمرة في تنفيذ مشاريع لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على السلامة المرورية وجودة الحياة في المنطقة، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين بفعالية وكفاءة.
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