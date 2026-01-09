بلدية بني عبيد تفتح "عبارة" بعد إغلاقها بسبب مخلفات إنشائية

وأضافت، أن الجولات الميدانية كشفت أن سبب الانسداد ناتج عن انجراف بقايا ومخلفات إنشائية تعود لأعمال مقاول ينفذ مشروعاً في المنطقة، حيث جرفتها مياه الأمطار الغزيرة إلى داخل مجرى العبارة، مما أدى إلى إغلاقها بالكامل وإعاقة تدفق المياه، الأمر الذي تسبب بفيضان جزئي على الشارع الرئيسي.
وأشارت، إلى أن البلدية استنفرت آلياتها وكوادرها على الفور، حيث تم تأمين "جرافة حفر" لمباشرة أعمال فتح العبارة من العوائق الإنشائية، مؤكدة أن العمل استمر حتى استعادة انسيابية المياه بشكل كامل وضمان سلامة الحركة المرورية على هذا الطريق الحيوي.
وأكدت الردايدة، أن البلدية لن تتهاون مع أي ممارسات تلحق الضرر بالبنية التحتية أو تشكل خطراً على المواطنين، مؤكدة أنه سيتم تحويل المقاول المتسبب إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، وتحميله كلفة الأضرار والإجراءات الفنية التي اتخذتها البلدية.
-
أخبار متعلقة
-
الزرقاء: فرق الطوارئ تتدخل بسرعة لإنقاذ عالقين وسط السيول
-
بلدية رابية الكورة تنفذ أعمال إعادة تعبيد شاملة لشارع رئيسي في منطقة زمال
-
أمانة عمّان تتعامل مع تجمع مياه الأمطار وانجراف التربة
-
بلدية الرمثا تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة
-
وزارة التربية: لا تغيير على موعد امتحان الثانوية العامة غداً السبت
-
الصفدي والشيباني يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا خلال اتصال هاتفي
-
عجلون: اختلالات الطرق وتصريف المياه تتجدد نتيجة الأمطار
-
توجيهات هامة من أمانة عمان للمواطنين