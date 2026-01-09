الجمعة 2026-01-09 09:36 م

بلدية بني عبيد تفتح "عبارة" بعد إغلاقها بسبب مخلفات إنشائية

الجمعة، 09-01-2026 09:08 م
الوكيل الإخباري- قالت رئيسة لجنة بلدية بني عبيد المهندسة منار الردايدة، إن كوادر البلدية تعاملت بشكل فوري وطارئ مع انسداد إحدى عبارات تصريف مياه الأمطار الواقعة على طريق إربد/ عمان، وتحديداً في منطقة "شارع الحصن"، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع منسوب المياه وتجمعها في المنطقة.اضافة اعلان


وأضافت، أن الجولات الميدانية كشفت أن سبب الانسداد ناتج عن انجراف بقايا ومخلفات إنشائية تعود لأعمال مقاول ينفذ مشروعاً في المنطقة، حيث جرفتها مياه الأمطار الغزيرة إلى داخل مجرى العبارة، مما أدى إلى إغلاقها بالكامل وإعاقة تدفق المياه، الأمر الذي تسبب بفيضان جزئي على الشارع الرئيسي.

وأشارت، إلى أن البلدية استنفرت آلياتها وكوادرها على الفور، حيث تم تأمين "جرافة حفر" لمباشرة أعمال فتح العبارة من العوائق الإنشائية، مؤكدة أن العمل استمر حتى استعادة انسيابية المياه بشكل كامل وضمان سلامة الحركة المرورية على هذا الطريق الحيوي.

وأكدت الردايدة، أن البلدية لن تتهاون مع أي ممارسات تلحق الضرر بالبنية التحتية أو تشكل خطراً على المواطنين، مؤكدة أنه سيتم تحويل المقاول المتسبب إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، وتحميله كلفة الأضرار والإجراءات الفنية التي اتخذتها البلدية.
 
 


