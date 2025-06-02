بلدية بني عبيد تنفذ حملة نظافة شاملة قبل عيد الاضحى

الوكيل الإخباري- نظمت بلدية بني عبيد من خلال مديرية الخدمات الهندسية ومديرية الحدائق ومديرية البيئة اليوم الاثنين، حملة نظافة شاملة، استهدفت الأحياء والشوارع ومداخل المدينة وأسواقها والمقابر؛ بهدف إظهار المنطقة بأجمل حلة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

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وقال رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد إن الحملة هدفت إلى تحسين البيئة المحلية وتعزيز الصحة العامة، في ظل التحديات البيئية المتزايدة، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم مثل هذه الحملات لضمان بيئة نظيفة وآمنة للجميع.



و دعا جميع سكان اللواء إلى التعاون الكامل مع الحملة من خلال الالتزام بقوانين النظافة والتخلص المناسب من النفايات، حيث يلعب الجميع دورا مهما في نجاح هذه الحملة واستمرارية أثرها الإيجابي على البيئة والسكان وتحسين رضا وجودة حياتهم، لاسيما و أن موسم العيد يشكل ضغطا على البلدية.