بلدية بني عبيد تنفذ حملة نظافة شاملة قبل عيد الاضحى

وقال رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد إن الحملة هدفت إلى تحسين البيئة المحلية وتعزيز الصحة العامة، في ظل التحديات البيئية المتزايدة، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم مثل هذه الحملات لضمان بيئة نظيفة وآمنة للجميع.
و دعا جميع سكان اللواء إلى التعاون الكامل مع الحملة من خلال الالتزام بقوانين النظافة والتخلص المناسب من النفايات، حيث يلعب الجميع دورا مهما في نجاح هذه الحملة واستمرارية أثرها الإيجابي على البيئة والسكان وتحسين رضا وجودة حياتهم، لاسيما و أن موسم العيد يشكل ضغطا على البلدية.
بدوره، أكد مدير الحدائق بالبلدية المهندس وليد الحمود أن الحملة ستستمر لتنظيف جميع مناطق لواء بني عبيد في إطار تحسين المشهد الحضري وتهيئة الطرق لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بما يضمن بيئة نظيفة وجذابة للمواطنين والزوار، و تعزيز جمال المناطق الحضارية، ولتشجيع المواطنين في الحفاظ على نظافة المدينة.
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