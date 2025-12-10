الأربعاء 2025-12-10 08:15 م

بلدية بني عبيد تنفذ ممرا للمشاة بتقنية "ثري دي"

ل
جانب من الأعمال
الأربعاء، 10-12-2025 07:25 م

الوكيل الإخباري- نفذت بلدية بني عبيد اليوم الأربعاء، ممرا للمشاة بتقنية "(3D) ثلاثية الأبعاد"، أمام مدرسة الصريح الأساسية للبنات كخطوة مبتكرة وهادفة لتعزيز السلامة المرورية وحماية المشاة.

وقالت رئيسة لجنة البلدية المهندسة منار الردايدة، إن المبادرة جاءت ضمن جهود قسم السلامة المرورية في البلدية، حيث أشرفت المهندسة هبة النعسان على تنفيذ المشروع بالتعاون مع إحدى الشركات، مؤكدة أن الهدف الرئيس من هذه التقنية تحسين السلامة المرورية ضمن أفكار مبتكرة.


وأوضحت أن فكرة ممر المشاة ثلاثي الأبعاد يعتمد على الخداع البصري القوي الذي يجذب انتباه السائق، ويجعله يدرك وجود عائق أمامه، ما يضطره إلى تخفيف السرعة تلقائيا واختيار الموقع بعناية بالغة.


وأضافت أن الممر يمثل رسالة واضحة لكل سائق بأن تخفيف السرعة و الالتزام بقواعد المرور هو حماية للمشاة من حوادث السير والدهس.


وأكدت الردايدة استمرار البلدية في تبني الأفكار الإبداعية التي تساهم في تطوير الخدمات المحلية ورفع مستوى جودة الحياة.

 
 


