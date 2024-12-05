بلدية بني عبيد تُنهي مشروع الخلطات الإسفلتية في إيدون

وقال رئيس البلدية المهندس جمال أبو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن المشروع استهدف تعبيد الأحياء الجديدة التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية وتوصيل الخدمات الضرورية للمناطق السكنية الحديثة، حيث بلغت الزيادات 25 بالمئة من قيمة العطاء لهذا المشروع.
وأعلن أبو عبيد عن الانتهاء من تعبيد شارع إشارة إيدون وذلك استجابةً لمطالب أهالي إيدون، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة المحلية بتلبية احتياجات المجتمع وتطوير الخدمات الأساسية، مما يسهم في تحسين مستوى الحياة للسكان ويعزز من استدامة التنمية في المنطقة.
وأشار إلى الانتهاء من تعبيد شارع إشارة إيدون الذي يأتي استجابة لمطالب أهالي المنطقة.
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