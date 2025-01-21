بلدية بني عبيد و"آل البيت" يبحثان مشروع تطوير منطقة البركة الرومانية

الوكيل الإخباري- بحثت بلدية بني عبيد في محافظة إربد مع جامعة آل البيت، اليوم الثلاثاء، المقترحات النهائية لمشروع تطوير منطقة "البركة الرومانية"، بحضور رئيس البلدية المهندس جمال أبو عبيد، ورئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير.

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