بلدية بني عبيد و"آل البيت" يبحثان مشروع تطوير منطقة البركة الرومانية

وأشاد أبو عبيد، بالمشاريع المقترحة التي راعت طبيعة الموروث الحضاري للمنطقة واحتياجاتها، وعكست تطلعات المجتمع المحلي، معربًا عن شكره للجامعة ولكلية الهندسة على هذا الإنجاز، وللطلبة على التصاميم المتميزة.
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