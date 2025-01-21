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بلدية بني عبيد و"آل البيت" يبحثان مشروع تطوير منطقة البركة الرومانية

شعار جامعة آل البيت
جامعة آل البيت
الثلاثاء، 21-01-2025 07:26 م

الوكيل الإخباري-    بحثت بلدية بني عبيد في محافظة إربد مع جامعة آل البيت، اليوم الثلاثاء، المقترحات النهائية لمشروع تطوير منطقة "البركة الرومانية"، بحضور رئيس البلدية المهندس جمال أبو عبيد، ورئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير.

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وأشاد أبو عبيد، بالمشاريع المقترحة التي راعت طبيعة الموروث الحضاري للمنطقة واحتياجاتها، وعكست تطلعات المجتمع المحلي، معربًا عن شكره للجامعة ولكلية الهندسة على هذا الإنجاز، وللطلبة على التصاميم المتميزة.

 
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