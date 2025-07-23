بلدية بيرين تنظم يوما وظيفيا غدا

الوكيل الإخباري- تنظم بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء، غدا الخميس، "اليوم الوظيفي الوطني 2025"، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

اضافة اعلان



وأكد رئيس لجنة البلدية أحمد الفراهيد، أن اليوم الوظيفي الذي سينطلق الساعة العاشرة صباحاً في قاعات البلدية، يهدف إلى توفير فرص عمل مباشرة للشباب المتعطلين عن العمل وتعزيز مفاهيم التمكين الاقتصادي والعدالة في التوظيف، ضمن رؤية تنموية شاملة تسعى البلدية لتحقيقها.