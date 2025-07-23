بلدية بيرين تنظم يوما وظيفيا غدا

وأكد رئيس لجنة البلدية أحمد الفراهيد، أن اليوم الوظيفي الذي سينطلق الساعة العاشرة صباحاً في قاعات البلدية، يهدف إلى توفير فرص عمل مباشرة للشباب المتعطلين عن العمل وتعزيز مفاهيم التمكين الاقتصادي والعدالة في التوظيف، ضمن رؤية تنموية شاملة تسعى البلدية لتحقيقها.
وأضاف الفراهيد أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة البلدية لدعم الباحثين عن فرص عمل حقيقية، من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة بين المتقدمين والشركات المشاركة، ما يسهم في تسريع عمليات التشغيل ودمج الشباب في سوق العمل.
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