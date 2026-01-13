بلدية بيرين: جميع الطرق سالكة وفرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة

09:58 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760762 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية بيرين، أحمد الفراهيد، أن فرق الطوارئ مستمرة في العمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن جميع الطرق داخل مناطق البلدية سالكة ومفتوحة أمام حركة المرور. اضافة اعلان





وأضاف الفراهيد: "نعمل بتوجيهات دائمة لضمان انسيابية الحركة المرورية في مختلف مناطق البلدية، وتم توزيع الفرق الهندسية والفنية للتعامل الفوري مع أي معوقات".



وقال إن فرق الطوارئ في البلدية تعمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة، مع وجود غرفة عمليات مركزية لمتابعة الميدان وتلقي البلاغات من المواطنين، مشيرًا إلى أن البلدية نفذت سابقًا حملات شاملة لتنظيف مجاري السيول والعبارات المائية استباقًا لأي ظروف جوية، ما أسهم بتسريع تصريف المياه والحفاظ على سلامة الطرق.



وتابع الفراهيد: "ركزنا على النقاط الحرجة والمعروف عنها تجمع المياه سابقًا، ووضعنا خططًا طارئة مع كوادر مدربة ومعدات متخصصة لتأمين الحركة المرورية وحماية الممتلكات العامة والخاصة".



وأكد استمرار تقديم جميع الخدمات البلدية دون انقطاع، مشددًا على أهمية التعاون من قبل المواطنين في الإبلاغ عن أي حالات طارئة عبر القنوات الرسمية للبلدية.



يذكر أن بلدية بيرين تواصل تنفيذ خطتها الشتوية التي تشمل صيانة البنى التحتية وتأمين المستلزمات اللازمة لمواجهة الظروف الجوية المختلفة.

تم نسخ الرابط





