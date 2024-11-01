بلدية جرش الكبرى تزيل بلاط الوسط التجاري

وقال رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن البلدية قامت منذ عامين بأعمال الصيانة للبلاط دون جدوى وقد تسبب وضع البلاط حاليا بإعاقة حركة السير، مما أضر بالحركة التجارية والسيارات.
وبين، أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب المواطنين، مشيرا إلى أن البلدية أخذت على عاتقها إشراك المواطنين في قراراتها، لتحقيق المصلحة العامة والمساهمة في خدمة المحافظة.
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