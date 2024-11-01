 
الجمعة 2024-11-01 06:40 م
 

بلدية جرش الكبرى تزيل بلاط الوسط التجاري

بلدية جرش
بلدية جرش
الجمعة، 01-11-2024 05:41 م

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية جرش الكبرى بأعمال إزالة بلاط الوسط التجاري بعد حدوث تهبيطات وتهالك فيه تمهيدا لتعبيده مرة أخرى وإعادة الحياة الطبيعية للوسط التجاري.

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وقال رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن البلدية قامت منذ عامين بأعمال الصيانة للبلاط دون جدوى وقد تسبب وضع البلاط حاليا بإعاقة حركة السير، مما أضر بالحركة التجارية والسيارات.


وبين، أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب المواطنين، مشيرا إلى أن البلدية أخذت على عاتقها إشراك المواطنين في قراراتها، لتحقيق المصلحة العامة والمساهمة في خدمة المحافظة.

 
gnews

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